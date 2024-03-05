Розпочався конкурс із відбору кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду, яких призначає президент України

Конкурсна комісія для здійснення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, що призначаються президентом України, оголосила про початок конкурсного відбору, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що подати заявки на участь у конкурсі можуть громадяни України, які володіють державною мовою, досягли на день призначення 40 років, мають вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, високі моральні якості та визнаний рівень компетентності.

При цьому суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Отже, на посаду не може бути призначено кандидата, який є членом політичної партії або іншої організації з політичними цілями, обраний на виборну посаду в органі державної влади чи місцевого самоврядування, або бере участь в організації чи фінансуванні політичної діяльності.

Приймання документів для участі в конкурсному відборі здійснюватиметься протягом 30 календарних днів, а саме з 2 березня до 31 березня 2024 року включно. Подання документів завершується 31 березня 2024 року о 24 годині.