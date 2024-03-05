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Артур Еш
У ЄК пропонують, щоб ОПК України фінансували з прибутків від заморожених активів Росії
14:14 05.03.2024 |
Європейська комісія у вівторок представила законодавчу пропозицію щодо Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка допускає у майбутньому фінансування підтримки оборонно-промислового комплексу України за рахунок прибутків від заморожених активів Росії.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".
EDIP - це нова законодавча ініціатива, яка забезпечить перехід від короткострокових надзвичайних заходів, прийнятих у 2023 році, що закінчуються у 2025 році, до більш структурованого і довгострокового підходу й досягнення оборонної промислової готовності.
EDIP мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС протягом 2025-2027 років для подальшого підвищення конкурентоспроможності Європейської оборонної технологічної та промислової бази.
Передбачається, що бюджет EDIP також посилить оборонно-промислову співпрацю ЄС з Україною та підтримає розвиток її оборонно-промислової та технологічної бази.
"Для цього EDIP може отримати додаткове фінансування за рахунок додаткових прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів (за умови ухвалення рішення Радою ЄС за пропозицією Верховного представника)", - йдеться у повідомленні комісії.
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