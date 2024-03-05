49% опитаних українців вважають обмеженням прав і свобод активніший контроль державою інформації в інтернеті - КМІС

49% респондентів вважають обмеженням прав і свобод громадян спроби держави здійснювати активніший контроль інформації в інтернет-джерелах, водночас 44% погоджуються з тим, що для зміцнення безпеки потрібно активніше контролювати інформацію в інтернеті.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 17-23 лютого 2024 року.

"У 2022 року більшість українців - 60% - погоджувалися, що для зміцнення захисту від ворога держава має активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах. Водночас виступали проти і вважали це обмеженням прав і свобод - 30%. До лютого 2024 року ситуація суттєво змінилася: наразі більше тих, хто сприймає спроби активніших дій держави щодо інтернет-джерел як обмеження прав і свобод - 49%. Водночас до 44% зменшилася частка тих, хто вважає, що для зміцнення безпеки варто було б активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах", - ідеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті КМІС у вівторок.

Також, згідно з результатами опитування, серед тих, хто користується телеграм-каналами, 43% респондентів вважають, що для зміцнення захисту від агресора держава має активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах, 50% вважають, що такі дії призведуть до обмеження прав і свобод громадян.

Водночас серед респондентів, які не користуються телеграм-каналами, 46% вважають, що активніший контроль держави за інформацією в інтернет-джерелах призведе до обмеження прав і свобод громадян, 48% погоджуються, що для зміцнення захисту від ворога держава має контролювати інформацію в інтернеті.

Окрім цього, результати опитування свідчать про те, що серед тих, хто користується українськими новинними сайтами, 52% розцінюють, що контроль інформації в інтернеті призведе до обмеження прав і свобод, 42% - вважають, що такі дії необхідні для зміцнення захисту від ворога.

Серед тих, хто не користується українськими новинними сайтами, 48% опитаних виступають за активніший контроль державою інформації в інтернет-джерелах, 40% - вважають, що це призведе до обмеження прав і свобод українців.

Протягом 17-23 лютого 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка - 1052 респонденти, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролює влада України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.