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АНАЛІТИКА

США готують компромісний варіант законопроекту, який включає допомогу Україні

 

Спікер палати представників США Майк Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту, який включає допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У цьому документі Україні пропонується виділити на понад $10 млрд менше грошей: $47,69 млрд проти раніше задуманих $60,06 млрд.

Крім того, до законопроекту, на прохання республіканців, включили заходи щодо посилення контролю на кордоні з Мексикою, в рамках якого мігрантам доведеться чекати на рішення американського імміграційного суду за межами США.

Процес планують завершити до середини березня, прихильники плану республіканці вважають, що він дозволить йому дійти до голосування - навіть це ризикує викликати негативну реакцію з боку вкрай правих членів або навіть проголосувати за його усунення з посади спікера.

Проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Крім того, для його ухвалення буде потрібна широка підтримка демократів - а це непросте завдання, враховуючи, що пакет включає нові прикордонні обмеження та допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, не влаштує "лівих".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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