Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада найближчими днями прийме рішення щодо передачі ракет CRV7 Україні

 

Канада прийме рішення щодо передачі ракет CRV7 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу міністра оборони Канади Білла Блера.

За словами Блера, зараз Канада оцінює безпеку транспортування ракет. Перевірка триватиме кілька днів.

"Зараз ми перевіряємо, чи можна безпечно транспортувати ці боєприпаси. Як тільки ми це визначимо, а це має відбутися протягом найближчих кількох днів, ми доставимо їх до України якнайшвидше", - сказав Блер.

Ракети CRV7

Раніше ми писали, що голова ГУР Кирило Буданов попросив Канаду передати Україні понад 80 тисяч ракет CRV7, які можуть бути утилізовані.

 

Також ми повідомляли, що Канада може передати ракети CRV7 Україні.

На початку лютого на засіданні парламенту лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ракети CRV7 Україні. Він зазначив, що краще віддати боєприпаси Україні, аніж утилізувати.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3135
  0,1560
 0,41
EUR
 1
 41,5433
  0,2798
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1295  0,05 0,12 38,6559  0,03 0,08
EUR 41,3582  0,12 0,29 42,0532  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3250  0,22 0,58 38,3500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес