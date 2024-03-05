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Україна та Іспанія почали домовлятись про безпекову угоду
23:23 04.03.2024 |
Представники України та Іспанії 4 березня розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Офісу президента.
Переговори з українського боку з Іспанією вів заступник голови ОП Ігор Жовква.
"Було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин", - йдеться в повідомленні без уточнення інших подробиць.
Безпекові угоди укладаються відповідно до рамкової декларації, укладеної між Україною й державами "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.
До цієї декларації вже долучились понад три десятки держав.
На сьогодні безпекові угоди Україна уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.
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