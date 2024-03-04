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АНАЛІТИКА

У Єврокомісії підтвердили: готують представити переговорну рамку з Україною цього місяця

 

У Єврокомісії у понеділок підтвердили, що готуються представити переговорну рамку про вступ України цього місяця.

Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник ЄК Ерік Мамер, пише "Європейська правда".

Мамер відповідав на запитання журналістів, які прагнули отримати додаткові роз'яснення з приводу зміни публічної позиції глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно графіка підготовки переговорної рамки.

"Президентка сказала нещодавно, що це відбудеться протягом березня", - сказав Маммер.

Нагадаємо, 21 лютого фон дер Ляєн не стала допускати наступний крок для України на шляху до ЄС - представлення переговорної рамки - до європейських виборів, що пройдуть у червні цього року.

Але вже через три дні, під час візиту до Києва, вона повернулася до початкового графіку і заявила, що Єврокомісія зробить наступний формальний крок щодо заявки України на вступ до ЄС у середині березня.

"Я вже підкреслював, що президентка тоді сказала: моє найбільш ймовірне припущення (my best guess), у комісії відбулись подальші обговорення, після яких вона була в змозі уточнити, що ми винесемо пропозицію зараз", - пояснив додатково Мамер.

"Але, звичайно, є питання у тому, коли Рада буде у змозі схвалити її, і тут її best guess був, що це відбудеться пізніше", - додав речник.

Джерела видання Politico у ЄС вважають, що зміна позиції глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно графіка переговорного процесу з Україною про її вступ пов'язана з виборами.

Україна очікує на те, що Європейська комісія представить переговорну рамку щодо українського вступу до Європейського Союзу не пізніше 12 березня, заявила у понеділок віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

 

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