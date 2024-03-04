Україна може отримати 800 тисяч снарядів, знайдених Чехією

Українські військові вже протягом найближчих тижнів можуть отримати до 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм і до 300 тисяч калібру 122 мм, переговори про купівлю яких у третіх країн велися з ініціативи Чехії. Про це в суботу, 2 березня, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на главу департаменту оборонної політики і стратегії міноборони Чеської республіки Яна Жиреша.

За словами чиновника, в ініціативі Чехії вже бере участь низка європейських країн. При цьому Жиреш не уточнив, у кого саме закуплять снаряди. Постачальники і спонсори ініціативи можуть бути розкриті після того, як Київ отримає боєприпаси, зазначив Жиреш.

Про те, що Чехія знайшла 800 тисяч снарядів для України у потенційних постачальників за межами ЄС, повідомив на початку лютого президент республіки Петро Павел на полях Мюнхенської конференції з безпеки. На цю пропозицію одразу ж відгукнулися Нідерланди, пообіцявши надати 100 мільйонів євро на закупівлю снарядів. Наприкінці лютого Бельгія також повідомила, що візьме участь у закупівлі боєприпасів, виділивши на це 200 мільйонів євро. Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запропонувала спрямувати на військову допомогу Києву відсотки від коштів РФ, заморожених у ЄС з лютого 2022 року.

Німеччина теж шукає снаряди для України

Поряд із Прагою боєприпаси для ЗСУ намагається знайти Берлін, писав у лютому німецький тижневик Der Spiegel. За даними видання, Німеччина веде переговори про це з Індією. При цьому в міноборони Німеччини не стали коментувати інформацію про переговори безпосередньо з Делі.

Пошуки боєприпасів для України відбуваються на тлі припинення військової допомоги Києву від США через небажання республіканців у Конгресі узгодити виділення коштів на відповідні поставки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київ отримав від Пентагону понад два мільйона снарядів калібру 155 мм.

Боєприпаси цього калібру використовують в артилерійських знаряддях, які перебувають у багатьох країнах у всьому світі - це поширений калібр, а також стандарт для знарядь країн НАТО. ЗСУ можуть використовувати від трьох до шести тисяч таких снарядів щодня, оцінювали раніше військові експерти.