Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна може отримати 800 тисяч снарядів, знайдених Чехією

 

Українські військові вже протягом найближчих тижнів можуть отримати до 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм і до 300 тисяч калібру 122 мм, переговори про купівлю яких у третіх країн велися з ініціативи Чехії. Про це в суботу, 2 березня, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на главу департаменту оборонної політики і стратегії міноборони Чеської республіки Яна Жиреша.

За словами чиновника, в ініціативі Чехії вже бере участь низка європейських країн. При цьому Жиреш не уточнив, у кого саме закуплять снаряди. Постачальники і спонсори ініціативи можуть бути розкриті після того, як Київ отримає боєприпаси, зазначив Жиреш.

Про те, що Чехія знайшла 800 тисяч снарядів для України у потенційних постачальників за межами ЄС, повідомив на початку лютого президент республіки Петро Павел на полях Мюнхенської конференції з безпеки. На цю пропозицію одразу ж відгукнулися Нідерланди, пообіцявши надати 100 мільйонів євро на закупівлю снарядів. Наприкінці лютого Бельгія також повідомила, що візьме участь у закупівлі боєприпасів, виділивши на це 200 мільйонів євро. Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запропонувала спрямувати на військову допомогу Києву відсотки від коштів РФ, заморожених у ЄС з лютого 2022 року.

Німеччина теж шукає снаряди для України

Поряд із Прагою боєприпаси для ЗСУ намагається знайти Берлін, писав у лютому німецький тижневик Der Spiegel. За даними видання, Німеччина веде переговори про це з Індією. При цьому в міноборони Німеччини не стали коментувати інформацію про переговори безпосередньо з Делі.

Пошуки боєприпасів для України відбуваються на тлі припинення військової допомоги Києву від США через небажання республіканців у Конгресі узгодити виділення коштів на відповідні поставки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київ отримав від Пентагону понад два мільйона снарядів калібру 155 мм.

Боєприпаси цього калібру використовують в артилерійських знаряддях, які перебувають у багатьох країнах у всьому світі - це поширений калібр, а також стандарт для знарядь країн НАТО. ЗСУ можуть використовувати від трьох до шести тисяч таких снарядів щодня, оцінювали раніше військові експерти.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1575
  0,1083
 0,28
EUR
 1
 41,2635
  0,0600
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0829  0,14 0,37 38,6242  0,14 0,37
EUR 41,2375  0,16 0,39 41,9796  0,12 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3250  0,22 0,58 38,3500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес