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Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні наприкінці березня-квітні, - CNN
08:32 04.03.2024 |
Палата представників США може проголосувати за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрівся з республіканцями, які намагалися заручитися його підтримкою для ухвалення нового двопартійного пакету допомоги Україні та Ізраїлю.
За даними CNN, голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол взяв на себе провідну роль у спробі доопрацювати пропозицію та досягти консенсусу всередині Республіканської партії, щоб винести законопроект про виділення фінансової допомоги Україні до кінця березня, або у квітні.
Повідомляється, що Джонсон поки не зайняв якоїсь позиції щодо плану і не взяв на себе зобов'язання проголосувати за нього, сказавши своїм колегам, що їм необхідно спочатку завершити розробку закону про державне фінансування.
Але як тільки цей процес буде завершено, орієнтовно до середини березня, передбачається, що законопроект може в найкоротший термін дійти голосування.
"Я думаю, що спікер хоче пройти звичайний процес асигнувань, що непросто. І потім після того, як це буде зроблено, ми займемося додатковими заходами. Зараз ми працюємо над проектом. Я думаю, ви побачите схвалення Палати представників", - сказав МакКол.
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