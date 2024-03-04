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АНАЛІТИКА

Financial Times: Україна отримала від Аргентини два гелікоптери Мі-171Е

 

Україна отримала від Аргентини два гелікоптери Мі-171Е, які раніше вона закупила в Росії.

Про можливість передачі Україні цих вертольотів стало відомо ще в грудні минулого року. Як зазначається, США запропонувала включити вартість гелікоптерів у перерахунок перших платежів за купівлю Аргентиною F-16 із данського арсеналу.

Два гелікоптери уже вивели з експлуатації, адже вони використали ресурсну межу і тепер їм потрібен плановий ремонт. Буенос-Айрес та Москва підписали контракт на постачання двох Мі-171Е ще 2010 року.

Тоді це була перша закупівля Аргентиною російської техніки. Вартість контракт оцінювалась у 20 мільйонів євро, а також передбачались курси для льотчиків та технічних фахівців.

За даними видання, Мілей віддає перевагу союзам із "країнами, які захищають свободу", включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, та Україною, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.
За матеріалами: gagadget.com
 

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