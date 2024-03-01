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АНАЛІТИКА

Макрон та Шольц не ладнають, це шкодить Україні, - Bloomberg

 

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц не ладнають між собою. Їх конфлікт може шкодити Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Макрон на паризькому саміті європейських лідерів закликав збільшити допомогу Україну, а ідея французького лідера щодо можливого розміщення західних військ в Україні суперечить бажанням офісу Шольца.

Як зазначає видання, виступ Макрона показав неприязнь до Шольца, особливо, коли він сказав про союзників, які пропонували Україні лише "шоломи та спальні мішки", натякаючи на Німеччину.

За словами французького чиновника, Макрон бачить Шольца як лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити далі короткострокового періоду. Bloomberg пише про "відсутність хімії" між ними з першого дня.

Близькі помічники канцлера також визнають, що вони не ладнають. У Берліні Макрона сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Bloomberg додає, що конфлікт між європейськими лідерами відбувається у складний для України момент.

Речник німецького уряду сказав виданню, що розбіжності виникли не між Макроном і Шольцом, а між президентом Франції та більшою групою, яка вважала його коментарі некоректними.

"Незважаючи на це, і незважаючи на те, що Шольц і Макрон дуже різні, вони добре ладнають і довіряють один одному", - сказав речник.

В Єлисейському палаці не відповіли на запит Bloomberg.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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