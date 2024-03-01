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Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
22:17 01.03.2024 |
Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери, а також десантні катери. Також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.
"Нідерланди нададуть Україні швидкі та високоманеврені гумові та патрульні катери, а також десантні кораблі. Нідерланди також виділили 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі", - сказано у повідомленні.
Україна отримає:
* 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB);
* 8 мілітаризованих річкових патрульних катерів;
* десантно-штурмовий катер CB90.
Як розповіли у відомстві, деякі з цих плавзасобів будуть поставлені з власних запасів оборонного відомства, а інші - з промислових підприємств.
Крім того, нещодавно було оголошено, що Нідерланди нададуть додаткову допомогу у вигляді боєприпасів на суму понад 100 мільйонів євро.
Допомога Україні від Нідерландів
Нідерланди постійно надають допомогу Україні у війні. Зокрема, Нідерланди разом з Данією очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Так, нещодавно прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що процес передачі винищувачів F-16 Україні йде за графіком. Україна має отримати понад 20 бойових літаків.
До того ж Україна близька до підписання угоди про гарантії безпеки з Нідерландами. Також Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів поза ЄС.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року глава МЗС Нідерландів оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України у 2024 році.
Також 1 березня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Києвом та Амстердамом.
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