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АНАЛІТИКА

У Повітряних силах розповіли, на якому етапі навчання та підготовка до передачі F-16

14:33 01.03.2024 |

Політика

 

Українські пілоти та інженери продовжують навчання з винищувачами F-16. Льотчики вже відпрацьовують тактичні прийоми, тобто фактично завдання ударів по цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Перехід на F-16 не може бути швидким, як би нам того не хотілося. І так близько пів року - це максимально короткий термін, за який можна перенавчити і льотний склад, і наземний персонал. Взагалі програма підготовки на F-16 мінімальна - це два роки. Україна робить все можливе для того, щоб якомога швидше цей літак з'явився в нашому небі і виконував завдання", - сказав він.

За словами Ігната, процес підготовки льотчиків триває, вони відпрацьовують тактичні прийоми.

"Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних й наземних цілях. Це дуже-дуже потрібно. Бо не лише літати треба й контролювати повітряний простір. На них треба воювати. Й саме ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти", - пояснив речник.

Він додав, що авіаційні інженери також продовжують навчання з обслуговування літаків та озброєння, програмування, завдання ударів високоточною зброєю

"Вся ця підготовка потрібна для того, щоб максимально ефективно літак працював у небі, знищуючи повітряні, наземні та морські цілі. Україна ж адаптує інфраструктуру на певних майданчиках для того, щоб ці літаки могли застосовуватися з наших летовищ", - наголосив Ігнат.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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