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Франція замовить для України 100 безпілотників у компанії Delair
09:18 01.03.2024 |
Франція замовить у французької компанії Delair 100 безпілотників, які прибудуть в Україну цього літа.
Про це повідомив 29 лютого міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, пише "Європейська правда".
"В рамках інноваційної програми Франція замовляє у компанії Delair 100 дистанційно керованих боєприпасів, які прибудуть до України цього літа", - зазначив міністр у своєму Twitter (Х).
Загалом французька оборонна промисловість замовить 2000 дистанційно керованих боєприпасів - для задоволення потреб французьких Збройних сил та Збройних сил України, зауважив міністр.
"Ключова інноваційна компанія у сфері допомоги України, Delair ілюструє сміливість воєнної економіки: здатність виробляти швидше та ризикувати. "Наразі 150 безпілотників вже доставлено до України", - зазначив Лекорню.
Нагадаємо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі його заяви про повномасштабну війну Росії проти України - включно з можливістю відправлення західних військ, які викликали резонанс - були ретельно продумані.
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