Франція замовить для України 100 безпілотників у компанії Delair

Франція замовить у французької компанії Delair 100 безпілотників, які прибудуть в Україну цього літа.

Про це повідомив 29 лютого міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, пише "Європейська правда".

"В рамках інноваційної програми Франція замовляє у компанії Delair 100 дистанційно керованих боєприпасів, які прибудуть до України цього літа", - зазначив міністр у своєму Twitter (Х).

Загалом французька оборонна промисловість замовить 2000 дистанційно керованих боєприпасів - для задоволення потреб французьких Збройних сил та Збройних сил України, зауважив міністр.

"Ключова інноваційна компанія у сфері допомоги України, Delair ілюструє сміливість воєнної економіки: здатність виробляти швидше та ризикувати. "Наразі 150 безпілотників вже доставлено до України", - зазначив Лекорню.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі його заяви про повномасштабну війну Росії проти України - включно з можливістю відправлення західних військ, які викликали резонанс - були ретельно продумані.