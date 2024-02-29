Фінансові новини
- |
- 29.02.24
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Боснія і Герцеговина обговорили питання оборонного співробітництва
23:54 28.02.2024 |
Президент України Володимир Зеленський у межах саміту "Україна-Південно-Східна Європа" в Тирані обговорив із главою ради міністрів Боснії і Герцеговини (БіГ) Боряною Крішто питання оборонного співробітництва двох країн, повідомляє пресслужба глави української держави.
"Глава держави поінформував співрозмовницю про оборонні потреби України, зокрема, в артилерії та засобах ППО", - ідеться в релізі на сайті президента.
Також Зеленський подякував Боснії і Герцеговині за готовність узяти участь у першому Глобальному саміті миру, який планують провести у Швейцарії.
Крім того, сторони обговорили взаємну підтримку України та Боснії і Герцеговини на шляху до набуття повноправного членства в Європейському Союзі.
"Ми йдемо пліч-о-пліч і готові допомагати один одному на цьому шляху до ЄС", - зазначив президент України.
Також глава української держави подякував Боснії і Герцеговині за політичну підтримку України.
"Дякую за підтримку України та українців, нашої територіальної цілісності. Дякую, що ви на нашому боці з перших днів повномасштабної війни", - сказав Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
|Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Україна та Боснія і Герцеговина обговорили питання оборонного співробітництва
|Міноборони Великої Британії: Використання Україною ракет Storm Shadow - це справа ЗСУ
|ЄC остаточно схвалив програму для України на 50 млрд євро
|Північна Македонія підписала декларацію про підтримку вступу України в НАТО
|Зеленський обговорив з прем'єром Хорватії співпрацю у виробництві дронів
|Албанія підтримала створення спецтрибуналу для Росії
|«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
Бізнес
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком