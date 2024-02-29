Міноборони Великої Британії: Використання Україною ракет Storm Shadow - це справа ЗСУ

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що використання Україною ракет Storm Shadow є справою української армії, повідомляє The Guardian із посиланням на заяву представника міністерства інфоагенству AFP.

"Використання Україною Storm Shadow і процеси наведення - це справа Збройних сил України... Велика Британія, поряд з іншими союзниками, надає Україні низку обладнання, щоб допомогти їй протистояти незаконній і неспровокованій агресії Росії", - сказав представник відомства.

Зазначається, що ця заява Міноборони є відповіддю на коментар канцлера ФРН Олафа Шольца щодо можливої участі Великої Британії та Франції в наведенні ракет на ціль, повідомляє AFP.

У Міноборони Великої Британії також додають, що використання Україною надісланої зброї дальньої дії було "фундаментальним для захисту її території".

"Це змінило стратегічну картину, успішно чинячи тиск на російські сили та їх логістику", - наголосили й у міністерстві.