Північна Македонія підписала декларацію про підтримку вступу України в НАТО

Прем'єр-міністр Північної Македонії Талат Джафері підписав із президентом Володимиром Зеленським спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як зазначили у відомстві, декларація закріплює підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, "коли будуть відповідні умови".

Окрім цього сторони підтвердили взаємну підтримку під час процесу переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.

Спільна декларація також засуджує російську повномасштабну агресію проти України та скоєні РФ воєнні злочини. Вона закріплює участь Північної Македонії в українській "Формулі миру" та зацікавленість у майбутній відбудові української інфраструктури.