Албанія підтримала створення спецтрибуналу для Росії

Албанія заявила про готовність приєднатися до спеціального трибуналу для РФ, який було створено через широкомасштабну військову агресію проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з албанським колегою Іглі Хасані.

За словами Кулеби, Албанія та Україна визначили шляхи посилення оборонної співпраці, а особливим акцентом будуть артилерійські боєприпаси.

Окрім цього Хасані заявив про готовність Албанії приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочинів та агресії Росії проти України.

"Ми також відзначили нашу ефективну співпрацю в рамках міжнародних організацій", - написав Кулеба.

Голова українського МЗС розповів, що Албанія планує незабаром відкрити своє посольство в Києві.

Спецтрибунал над РФ за агресію проти України

Нагадаємо, що десятки країн входять до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

Як раніше заявляв член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже у 2024 році.

Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.