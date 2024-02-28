Фінансові новини
- |
- 28.02.24
- |
- 17:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Медіахолдинг Томаша Фіали придбав вже друге інтернет-видання з початку року
15:56 28.02.2024 |
До складу медіагрупи "Українська правда", яка належить інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали, увійшов інформаційний сайт "Чемпіон", який спеціалізується на новинах спорту.
Про це повідомив виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін, передає ЕП.
"Ми давно говорили про відновлення спортивного розділу, і, безумовно, могли б створити його з нуля самотужки. Але для мене особисто важливо, що вдалося повернути саме "Чемпіон", бо це частина історії "Української правди" та українських медіа в інтернеті загалом", - зазначив Боборикін.
Він додав, що спортивне видання та його журналісти отримають нові можливості для розвитку, який забезпечить стабільна підтримка медіагрупи. Найближчим часом відбудеться редизайн сайту champion.com.ua, перенесення його на нову технічну інфраструктуру, а також розширення редакційної команди.
Як повідомлялося, засновник "Українська правда" Георгій Гонгадзе запустив сайт "Чемпіон" у вересні 2000 року. Однак у серпні 2017 року редакція УП вирішила закрити його через низьку ефективність, а у жовтні того ж року - продала його спортивному журналісту Дмитру Копію.
Як повідомлялося, це вже друге спеціалізоване видання, яке увійшло до складу медіагрупи "Українська правда" Томаша Фіали з початку 2024 року. У січні 2024 року до неї приєдналося інформаційне інтернет-видання Mezha.Media, яке спеціалізується на технологіях та IT.
Нагадаємо, у травні 2021 року інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали придбала медіагрупу "Українська правда" у її редакторки Олени Притули.
Раніше компанія Фіали придбала ділові медіаресурси minfin.com.ua та finance.ua, а також медіахолдинг "НВ", куди входять однойменні журнал, портал та радіо.
Dragon Capital - одна із найбільших інвесткомпаній України. Працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів. Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі зазначено громадянина Чехії Томаша Фіалу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Медіахолдинг Томаша Фіали придбав вже друге інтернет-видання з початку року
|У Болгарії пообіцяли передачу Україні обіцяних БТР «через кілька днів»
|В Україні 84% підтримують вступ до ЄС, 77% позитивно ставляться до НАТО - соцопитування
|Україна підписала угоду з Албанією про дружбу і співробітництво
|Нідерланди замовили для України гаубиці DITA в Чехії
|Суд продовжив арешт бізнесмену Коломойському до 25 квітня й зменшив суму застави - ЗМІ
Бізнес
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами