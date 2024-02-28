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АНАЛІТИКА

У Болгарії пообіцяли передачу Україні обіцяних БТР «через кілька днів»

 

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев повідомив, що обіцяні Києву БТР вирушуть до України через кілька днів.

Про це він розповів btv, пише "Європейська правда".

"БТР для України ще перебувають у Софії. Вони вирушать через кілька днів, але я не буду називати дати", - додав він, запевнивши, що більш пріоритетна допомога вже давно поїхала в Україну.

Тагарев також відкинув критику щодо зволікання із допомогою Україні.

"Ми виконуємо всі рішення Національних зборів, але на це потрібен час. Ми працюємо набагато інтенсивніше і набагато рішучіше, ніж тимчасовий уряд", - сказав міністр.

Він окремо прокоментував слова президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключив надсилання західних військових до України.

"Ми не збираємося відправляти солдатів в Україну, це питання в нашій країні не обговорюється. Наша позиція чітка", - заявив Тагарев.

Нагадаємо, Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затрималася через питання щодо покриття витрат на транспортування.

Раніше у Болгарії казали, що передання БТР Україні почнеться у вересні-жовтні.

БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це мав бути перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.
Ключові теги: Болгарія
 

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