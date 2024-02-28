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АНАЛІТИКА

В Україні 84% підтримують вступ до ЄС, 77% позитивно ставляться до НАТО - соцопитування

13:47 28.02.2024 |

Політика

 

Переважна більшість (84%) опитаних громадян України підтримують вступ Української держави до Європейського Союзу, свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня та яке було презентовано на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Наголошується, що підтримка вступу до ЄС в Україні і далі зростає: у грудні 2022 року вона становила 79%.

Не підтримують вступу до ЄС лише 7% респондентів (у грудні 2022 року таких було 8%).

Вступ до ЄС підтримують 91% жителів західного макрорегіону, 86% - центрального, 78% жителів східного та 74,5% - південного.

Що молодші респонденти, то частіше вони підтримують вступ до ЄС - частка таких зростає з 80% у старшій (60 і більше років) групі до 89% серед тих, кому менше 30 років.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, підтримують вступ до ЄС 87%, а серед тих, хто переважно розмовляє російською, - 77%.

23% опитаних вважають, що Україна зможе вступити до ЄС протягом 1-3 років, 27% - протягом 3-5 років, 15% - протягом 5-10 років, 5% - протягом 10-20 років. 6% дотримуються думки, що Україна ніколи не зможе вступити до ЄС. Серед тих, хто не підтримує вступу до ЄС, 42% вважають, що Україна ніколи не зможе вступити до цього союзу, серед тих, хто підтримує вступ, так вважають лише 2%.

Більшість респондентів висловлюють позитивне ставлення до ЄС (87%), НАТО (77%), Ради Європи (67%), Міжнародного валютного фонду (62%), ООН (57%), Міжнародного комітету Червоного Хреста (54%), відносна більшість - до ОБСЄ (48,5%) і МАГАТЕ (45,5%). Переважає негативне ставлення до СНД (65% ставляться до нього негативно).

Дослідження відбувалося в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитування здійснено методом face-to-face серед 2000 повнолітніх респондентів на підконтрольних уряду територіях, де не ведуться бойові дії. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Можливі додаткові систематичні відхилення вибірки, зокрема, через евакуацію громадян.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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