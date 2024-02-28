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Нідерланди замовили для України гаубиці DITA в Чехії
13:31 28.02.2024 |
Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що країна замовила в Чехії новітні гаубиці DITA для України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення нідерландського міністерства.
За інформацією відомства, гаубиця DITA - це сучасна вогнева система, яка здатна вражати цілі за десятки кілометрів.
"Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України", - сказано у повідомленні.
Зброя є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, відвідав завод із виробництва озброєння.
Раніше Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією - модернізацію 100 бойових танків Т-72.
Днями Нідерланди анонсували, що вже найближчим часом мають намір підписати безпекову угоду з Україною терміном на 10 років.
Нещодавно Нідерланди приєдналися до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників.
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