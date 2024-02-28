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АНАЛІТИКА

Україна підписала угоду з Албанією про дружбу і співробітництво

 

Президент Володимир Зеленський та глава албанського уряду Еді Рама підписали у середу Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі під час візиту до Тирани, пише "Європейська правда".

Цей документ, зазначив Зеленський, сприятиме розвитку співпраці двох країн та зміцненню позицій України в Балканському регіоні.

На зустрічі з Рамою, додав глава держави, обговорили оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність... Дякуємо уряду та народу Албанії, ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців!" - зазначив Зеленський.

В ОПУ уточнили, що, згідно з договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідну співпрацю в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров'я, засобів масової інформації, туризму та спорту.

Передбачається також встановлення комерційних контактів між державними і приватними підприємствами та організаціями двох держав.

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері охорони довкілля, застосування екологічно чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів.

Україна й Албанія забезпечуватимуть розширення контактів між громадянами та державними й недержавними організаціями, профспілками, навчальними та культурними закладами, молодіжними і спортивними організаціями двох держав.

Також Україна та Албанія співпрацюватимуть у питаннях боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми, контрабандою всіх видів, зокрема й культурних та історичних цінностей.

Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії на саміт із державами Західних Балкан, який відбудеться в середу, 28 лютого.

Еді Рама напередодні саміту заявив, що Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі європейських і західних затримок і обмежень щодо допомоги.
Ключові теги: Албанія
 

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