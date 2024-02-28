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Суд продовжив арешт бізнесмену Коломойському до 25 квітня й зменшив суму застави - ЗМІ
11:39 28.02.2024 |
Суд продовжив запобіжний захід у вигляді арешту підозрюваному в заволодінні 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку бізнесменові Ігорю Коломойському й зменшив суму альтернативної застави до 2,4 млрд грн, повідомляє "Суспільне".
"Бізнесмену Коломойському продовжили тримання під вартою до 25 квітня та зменшили розмір застави до 2,4 млрд грн", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі "Суспільного" в середу з посиланням на слова адвоката Олександра Лисака.
Адвокат зазначив, що Коломойський не вноситиме застави, а також повідомив, що захист просить про негайне медичне обстеження бізнесмена.
Раніше повідомлялося, що Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами ПриватБанку. Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Правоохоронці встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 рр. легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. Водночас він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
За даними слідства, у період з 2013-го до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником й акціонером.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "Приватбанк" Коломойському і п'ятьом його колишнім топменеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського, пославшись на "правки Лозового".
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що судова перспектива справи Коломойського має "дуже високі шанси".
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