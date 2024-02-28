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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У Міноборони України провели ще дві інспекції переданої США зброї
10:58 28.02.2024 |
Представники Служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, Збройних сил України та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами.
"Безпосередньо в місцях зберігання зброї вони перевірили ключові параметри: відповідність серійним номерам, технічний стан, умови належного зберігання озброєння (безпека та охорона)", - повідомляється на сайті українського оборонного відомства в середу.
За даними Міноборони, загалом від початку 2024 року проведено вже три командні інспекції - за Планом спільних фізичних перевірок, узгодженим сторонами раніше. Під час моніторингу зауважень з боку американської сторони не було, наголосили у відомстві.
"Ми хочемо, щоб кожен крок щодо поводження з наданою зброєю був прозорим і зрозумілим. Це означає, що Міноборони стежить за тим, як зброя обліковується, зберігається та використовується, а висновки за підсумками спільних інспекцій ретельно опрацьовуються. Крім того, результати та досвід, набутий під час спільного інспектування, вже використовуються для розроблення інструкції, яка регулюватиме залучення, отримання, облік та використання міжнародної військової допомоги для Сил оборони від усіх іноземних партнерів", - зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
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