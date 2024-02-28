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Politico дізналося, чому фон дер Ляєн змінила позицію про графік переговорів з Україною
09:34 28.02.2024 |
Джерела видання Politico у ЄС вважають, що зміна позиції глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно графіка переговорного процесу з Україною про її вступ пов'язана з виборами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання.
На пресконференції минулої середи фон дер Ляєн не стала говорити про наступний крок України на шляху до ЄС - представлення переговорної рамки - до європейських виборів, що пройдуть у червні цього року.
Але вже через три дні, під час візиту до Києва, вона повернулася до початкового графіку і заявила, що Євромісія зробить наступний формальний крок щодо заявки України на вступ до ЄС у середині березня.
Шість високопоставлених посадовців ЄС, що спілкувались з виданням на умовах анонімності, пов'язали такий розворот у заявах фон дер Ляєн з передвиборчою боротьбою за другий термін на посаді голови Єврокомісії.
"Це було ще одним нагадуванням про те, що відтепер ми повинні стежити за кожним її кроком як за ходом передвиборчої кампанії", - сказав один з посадовців Єврокомісії.
Один французький дипломат сказав, що заяви фон дер Ляєн виглядають "розумними... з огляду на дебати навколо європейських виборів і обсяг роботи, який необхідно виконати для створення дійсної, надійної і корисної переговорної бази для України".
Дипломат ЄС заявив, що коментарі фон дер Ляєн про відтермінування представлення переговорної рамки виглядали як комбінація тиску з боку її власної політичної групи, Європейської народної партії, та з боку кількох країн ЄС. "Франція і Польща бояться фермерів, Німеччина боїться фінансів", - сказав дипломат.
За словами двох інших дипломатів, група послів ЄС, переважно зі Східної Європи, зв'язалася з главою кабінету фон дер Ляєн після її першої заяви щодо України, попросивши про зустріч, щоб прояснити лінію комісії щодо розширення Євросоюзу і вимагаючи конкретних зобов'язань.
Саме цей закулісний тиск підштовхнув фон дер Ляєн зробити розворот і повернутися до початкових зобов'язань комісії щодо березневих дискусій про вступ України, розповіли дипломати.
Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України - документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС, у січні.
Очікується, що переговорну рамку затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.
Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них - схвалення закону про лобіювання.
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