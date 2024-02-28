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АНАЛІТИКА

Politico дізналося, чому фон дер Ляєн змінила позицію про графік переговорів з Україною

 

Джерела видання Politico у ЄС вважають, що зміна позиції глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно графіка переговорного процесу з Україною про її вступ пов'язана з виборами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання.

На пресконференції минулої середи фон дер Ляєн не стала говорити про наступний крок України на шляху до ЄС - представлення переговорної рамки - до європейських виборів, що пройдуть у червні цього року.

Але вже через три дні, під час візиту до Києва, вона повернулася до початкового графіку і заявила, що Євромісія зробить наступний формальний крок щодо заявки України на вступ до ЄС у середині березня.

Шість високопоставлених посадовців ЄС, що спілкувались з виданням на умовах анонімності, пов'язали такий розворот у заявах фон дер Ляєн з передвиборчою боротьбою за другий термін на посаді голови Єврокомісії.

"Це було ще одним нагадуванням про те, що відтепер ми повинні стежити за кожним її кроком як за ходом передвиборчої кампанії", - сказав один з посадовців Єврокомісії.

Один французький дипломат сказав, що заяви фон дер Ляєн виглядають "розумними... з огляду на дебати навколо європейських виборів і обсяг роботи, який необхідно виконати для створення дійсної, надійної і корисної переговорної бази для України".

Дипломат ЄС заявив, що коментарі фон дер Ляєн про відтермінування представлення переговорної рамки виглядали як комбінація тиску з боку її власної політичної групи, Європейської народної партії, та з боку кількох країн ЄС. "Франція і Польща бояться фермерів, Німеччина боїться фінансів", - сказав дипломат.

За словами двох інших дипломатів, група послів ЄС, переважно зі Східної Європи, зв'язалася з главою кабінету фон дер Ляєн після її першої заяви щодо України, попросивши про зустріч, щоб прояснити лінію комісії щодо розширення Євросоюзу і вимагаючи конкретних зобов'язань.

Саме цей закулісний тиск підштовхнув фон дер Ляєн зробити розворот і повернутися до початкових зобов'язань комісії щодо березневих дискусій про вступ України, розповіли дипломати.

Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України - документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС, у січні.

Очікується, що переговорну рамку затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.

Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них - схвалення закону про лобіювання.
Ключові теги: ЄС
 

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