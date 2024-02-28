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Зеленський прибув до Албанії на саміт для України
09:20 28.02.2024 |
Президент України Володимир Зеленський прибув у середу, 28 лютого, з візитом у столицю Албанії Тирану.
"Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії", - написав міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані у соціальній мережі Х.
У Тирані пройде саміт "Україна - Південно-Східна Європа", співорганізаторами якого є Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. У заході очікується участь 13 лідерів держав. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, імовірно, звернеться до учасників онлайн.
З Саудівської Аравії - у Вірменію та Азербайджан
27 лютого Зеленський відвідав Саудівську Аравію . Він говорив зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом про реалізацію української "формули миру", підготовку глобального саміту миру в Швейцарії на рівні лідері, допомогу в поверненні полонених і депортованих, двосторонню співпрацю в економічній і технологічній сферах, участь у відбудові України.
Наступного тижня, за даними ЗМІ, Зеленський планує відвідати Вірменію та Азербайджан. У разі підтвердження це буде перший його візит на Південний Кавказ з моменту вступу на посаду в 2019 році.
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