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АНАЛІТИКА

Зеленський прибув до Албанії на саміт для України

 

Президент України Володимир Зеленський прибув у середу, 28 лютого, з візитом у столицю Албанії Тирану.

"Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії", - написав міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані у соціальній мережі Х.

У Тирані пройде саміт "Україна - Південно-Східна Європа", співорганізаторами якого є Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. У заході очікується участь 13 лідерів держав. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, імовірно, звернеться до учасників онлайн.

З Саудівської Аравії - у Вірменію та Азербайджан

27 лютого Зеленський відвідав Саудівську Аравію . Він говорив зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом про реалізацію української "формули миру", підготовку глобального саміту миру в Швейцарії на рівні лідері, допомогу в поверненні полонених і депортованих, двосторонню співпрацю в економічній і технологічній сферах, участь у відбудові України.

Зеленський прибув до Албанії на саміт для України

 

Наступного тижня, за даними ЗМІ, Зеленський планує відвідати Вірменію та Азербайджан. У разі підтвердження це буде перший його візит на Південний Кавказ з моменту вступу на посаду в 2019 році.
 

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