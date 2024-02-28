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Річард Грант
Посли G7 привітали призначення нового голови НАЗК
23:02 27.02.2024 |
Посли держав-членів "Групи семи" 27 лютого привітали призначення нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Відповідну заяву вони опублікували у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
У заяві дипломати привітали "швидке призначення Віктора Павлущика новим головою НАЗК".
"Ми високо оцінюємо прозору роботу Конкурсної комісії, сформованої з українського уряду і міжнародних експертів. Сильні та незалежні антикорупційні інституції мають визначальне значення для майбутнього", - додали вони.
25 лютого стало відомо, що конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.
Наступного дня призначення Павлущика офіційно затвердив уряд.
До призначення Віктор Павлущик був старшим детективом - керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.
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