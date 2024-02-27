Фінансові новини
- |
- 27.02.24
- |
- 20:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
17:40 27.02.2024 |
Президент України Володимир Зеленський прибув у вівторок, 27 лютого, з візитом до Саудівської Аравії. Про прибуття до арабського королівства Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Зеленського, мета візиту - "продовжити наш регулярний діалог" із принцом Мохаммедом бін Салманом аль Саудом.
"Тема номер один - "формула миру". Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого "Саміту миру" й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - пояснив Зеленський.
Читайте також: Німецька преса про конференцію у Джидді: сигнал на адресу Путіна
Другою за важливістю темою Зеленський назвав "повернення полонених і депортованих осіб". "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - зазначив український лідер.
Крім того, під час візиту Зеленський хоче обговорити перспективні напрями економічної співпраці країн та участь Саудівської Аравії у відбудові України.
Досі політика Ер-Ріяда була різновекторного щодо Заходу, Росії й Китаю. Приміром, Саудівська Аравія приєдналася з 1 січня 2024 року до групи держав БРІКС, членами якої є Китай і Росія. Також королівство залишається тісно пов'язаним з Росією в енергетичній політиці через формат ОПЕК+. Крім того, в грудні 2023 року президент РФ Володимир Путін відвідав Ер-Ріяд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Керівництво ДП «Антонов» судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив «Мрію»
|Зеленський прибув до Саудівської Аравії
|В Україні починають на державному рівні збирати відгуки від українського бізнесу
|Офіс генпрокурора торік отримав від бізнесу 220 скарг на тиск
|Макрон анонсував дебати у парламенті щодо двосторонньої угоди Франції з Україною
|Кабмін змінив керівника ДСНС
Бізнес
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами
|Mercedes-Benz відмовляється від плану продавати лише електромобілі до 2030 року
|Sony дозволила входити в акаунт PlayStation без пароля і вже тестує сумісність PS VR2 з ПК
|Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях
|Лондонський метрополітен використовує штучний інтелект для боротьби зі злочинністю
|Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого