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АНАЛІТИКА

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

 

Президент України Володимир Зеленський прибув у вівторок, 27 лютого, з візитом до Саудівської Аравії. Про прибуття до арабського королівства Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, мета візиту - "продовжити наш регулярний діалог" із принцом Мохаммедом бін Салманом аль Саудом.

"Тема номер один - "формула миру". Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого "Саміту миру" й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - пояснив Зеленський.

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Другою за важливістю темою Зеленський назвав "повернення полонених і депортованих осіб". "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - зазначив український лідер.

Крім того, під час візиту Зеленський хоче обговорити перспективні напрями економічної співпраці країн та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Досі політика Ер-Ріяда була різновекторного щодо Заходу, Росії й Китаю. Приміром, Саудівська Аравія приєдналася з 1 січня 2024 року до групи держав БРІКС, членами якої є Китай і Росія. Також королівство залишається тісно пов'язаним з Росією в енергетичній політиці через формат ОПЕК+. Крім того, в грудні 2023 року президент РФ Володимир Путін відвідав Ер-Ріяд.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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