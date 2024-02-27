Кабмін змінив керівника ДСНС

Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даника.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 27 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

До цього посаду т.в.о. голови ДСНС з травні 2023 року обіймав Володимир Демчук.

Андрій Даник з вересня 2023 року призначений на посаду заступника голови ДСНС. До цього з січня 2020 року він очолював Головне управління ДСНС у Черкаській області, до цього з 1998 року працював на різних посадах в органах ДСНС на Донеччині.