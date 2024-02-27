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Артур Еш
Кабмін змінив керівника ДСНС
15:49 27.02.2024 |
Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даника.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 27 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
До цього посаду т.в.о. голови ДСНС з травні 2023 року обіймав Володимир Демчук.
Андрій Даник з вересня 2023 року призначений на посаду заступника голови ДСНС. До цього з січня 2020 року він очолював Головне управління ДСНС у Черкаській області, до цього з 1998 року працював на різних посадах в органах ДСНС на Донеччині.
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