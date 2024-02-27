Уряд призначив Павлущика головою НАЗК

Кабінет міністрів призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

При це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Кабінетом міністрів України призначено за поданням конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції», - поінформував він.

Водночас на засіданні у вівторок уряд погодив призначення Олександра Харлова першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Крім того, ⁠погоджено призначення Олександра Кохана заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації. При цьому рішенням уряду погоджено звільнення Кохана з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області.

Також урядовці погодили призначення Олександра Терещенка заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Окрім того, сьогодні уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.

Як повідомляв Укрінформ, новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Віктора Павлущика. Відомо, що Павлущик обіймав посаду старшого детектива - керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ.

До конкурсу загалом було допущено 51 кандидата. З них за результатами тестування на загальні здібності 24 кандидати брали участь у другому етапі конкурсу та проходили співбесіди щодо доброчесності. До наступного етапу конкурсу на посаду голови НАЗК - фінальних співбесід - пройшли десять кандидатів.