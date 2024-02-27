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Уряд призначив Павлущика головою НАЗК
14:36 27.02.2024 |
Кабінет міністрів призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
При це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Кабінетом міністрів України призначено за поданням конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції», - поінформував він.
Водночас на засіданні у вівторок уряд погодив призначення Олександра Харлова першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.
Крім того, погоджено призначення Олександра Кохана заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації. При цьому рішенням уряду погоджено звільнення Кохана з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області.
Також урядовці погодили призначення Олександра Терещенка заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Окрім того, сьогодні уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.
Як повідомляв Укрінформ, новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Віктора Павлущика. Відомо, що Павлущик обіймав посаду старшого детектива - керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ.
До конкурсу загалом було допущено 51 кандидата. З них за результатами тестування на загальні здібності 24 кандидати брали участь у другому етапі конкурсу та проходили співбесіди щодо доброчесності. До наступного етапу конкурсу на посаду голови НАЗК - фінальних співбесід - пройшли десять кандидатів.
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