Фінансові новини
- |
- 27.02.24
- |
- 20:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна може зробити більше для боротьби з корупцією, - Держдеп
14:09 27.02.2024 |
Українська влада зробила низку заходів для боротьби з корупцією. Проте у цьому напрямі можна зробити більше.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми вже давно ведемо розмови з урядом України щодо необхідності вжиття антикорупційних заходів", - сказав він.
За його словами, за останні пару років влада України здійснила низку заходів щодо боротьби з корупцією.
"Ми думаємо, що ми можемо більше, що вони можуть зробити, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему", - додав Міллер.
Контроль за використанням міжнародної допомоги
Нагадаємо, 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку США. Вони приїхали для перевірки наданої Україні американської допомоги.
А 31 січня Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за використанням міжнародної допомоги.
Серед іншого меморандум передбачає:
* обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується допомоги США;
* проведення спільних заходів щодо виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
* створення механізму взаємної передачі запитів щодо розслідувань та заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;
* проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямів співробітництва задля досягнення спільних цілей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Керівництво ДП «Антонов» судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив «Мрію»
|Зеленський прибув до Саудівської Аравії
|В Україні починають на державному рівні збирати відгуки від українського бізнесу
|Офіс генпрокурора торік отримав від бізнесу 220 скарг на тиск
|Макрон анонсував дебати у парламенті щодо двосторонньої угоди Франції з Україною
|Кабмін змінив керівника ДСНС
Бізнес
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами
|Mercedes-Benz відмовляється від плану продавати лише електромобілі до 2030 року
|Sony дозволила входити в акаунт PlayStation без пароля і вже тестує сумісність PS VR2 з ПК
|Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях
|Лондонський метрополітен використовує штучний інтелект для боротьби зі злочинністю
|Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого