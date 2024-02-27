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АНАЛІТИКА

Україна може зробити більше для боротьби з корупцією, - Держдеп

 

Українська влада зробила низку заходів для боротьби з корупцією. Проте у цьому напрямі можна зробити більше.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми вже давно ведемо розмови з урядом України щодо необхідності вжиття антикорупційних заходів", - сказав він.

За його словами, за останні пару років влада України здійснила низку заходів щодо боротьби з корупцією.

"Ми думаємо, що ми можемо більше, що вони можуть зробити, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему", - додав Міллер.

Контроль за використанням міжнародної допомоги

Нагадаємо, 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку США. Вони приїхали для перевірки наданої Україні американської допомоги.

А 31 січня Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого меморандум передбачає:

* обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується допомоги США;

* проведення спільних заходів щодо виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;

* створення механізму взаємної передачі запитів щодо розслідувань та заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;

* проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямів співробітництва задля досягнення спільних цілей.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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