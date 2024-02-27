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Е-кабінет військовозобов’язаного наполовину готовий, – Міноборони
Розробка електронного кабінету призовника, який має з'явитися на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", готова на 40-50%.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Forbes.
Як відомо, у січні парламент ухвалив законопроєкт №10062, який передбачає зокрема створення кабінету військовозобовʼязаного. Його розробка готова на 40-50%, сказала Черногоренко.
"Після підписання законопроєкту нам достатньо буде близько двох місяців, щоб фінально його розгорнути", - сказала чиновниця в інтерв'ю виданню.
За словами Черногоренко, у кабінеті буде також доступний сертифікат захисника. Це робоча назва для витягу з реєстру "Оберіг" про військовозобов'язаного.
"Він буде вивантажуватися в його кабінеті й виглядатиме як електронний документ із QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат", - сказала вона.
Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобовʼязаних.
Документ передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах: Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Державної міграційної служби та інших відомств.
Наразі закон перебуває на підписі у президента Володимира Зеленського.
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