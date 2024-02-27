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Топчиновник Укртрансбезпеки «заробляв» на перевізниках по 50 000 грн на день – ДБР
10:40 27.02.2024 |
Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції викрили керівника Укртрансбезпеки Миколаївської області нібито на системних хабарях із перевізників. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, протягом 2023 року та до початку 2024 року виконувач обов'язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області налагодив систему поборів із підприємців.
"Він встановив щомісячну "таксу" від 500 грн до 5 000 грн з перевізника за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок у комерсантів", - йдеться в повідомленні.
В день посадовець отримував щонайменше 50 000 грн хабарів, додали в ДБР.
"Посадовця Укртрансбезпеки затримали під час отримання чергового хабаря", - наголосили у бюро.
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