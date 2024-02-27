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АНАЛІТИКА

Дуда розповів, про що, окрім зброї, домовлялись союзники України в Парижі

 

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що на неформальному саміті в Парижі в понеділок партнери України обговорювали й інші форми підтримки Києва, не лише зброєю.

Про це, як пише "Європейська правда", Дуда заявив після зустрічі, його цитує RMF FM.

Дуда повідомив, що обговорювалася підтримка у розмінуванні України, а також підтримка у навчанні охорони українського кордону, наприклад, кордону з Білоруссю, який "становить значну загрозу і також вимагає активності українських сил".

Торкаючись питання розмінування, Дуда зазначив, що потенційні гравці дуже різні - починаючи від приватних компаній, які займаються цим у багатьох країнах, і закінчуючи такими силами, як поліція, яка також має саперів і може надати підтримку Україні.

Йшлося також про промислову співпрацю з Україною, зокрема, у сфері ракетної промисловості.

Дуда зазначив, що "Україна має власне ракетне виробництво, але можна передати, зробити доступними сучасні технології, якими володіють західні країни".

"Насамперед, країн НАТО, які могли б сьогодні модернізувати українське виробництво і зробити саму Україну здатною виробляти набагато більш сучасні ракети для своїх оборонних потреб, ніж вона це робила досі", - пояснив він.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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