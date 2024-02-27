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Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

 

Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета - ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції після переговорів.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, покидаючи зустріч заявив, що його країна погодилася виділити 100 млн євро (109 млн доларів) на реалізацію Празького плану, і висловив надію, що інші столиці приєднаються до нього.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн, хоча не назвав їх.

"За нашими оцінками, у 2025 році в Європі та Україні має бути достатнє виробництво боєприпасів, але нам потрібно подолати період до цього часу. Чеська ініціатива - це спосіб, яким європейські держави можуть це зробити", - сказав він.

Франція та інші країни чинять опір використанню коштів Європейського Союзу для закупівлі боєприпасів за межами блоку. Париж закликає витрачати ці гроші на розвиток власної промисловості ЄС.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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