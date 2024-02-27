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АНАЛІТИКА

Макрон не виключив розгортання наземних військ в Україні

 

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив розгортання західних сухопутних військ в Україні. Про це він заявив у ніч на вівторок, 27 лютого, після завершення в Парижі конференції з питань допомоги Україні.

"Сьогодні немає консенсусу щодо офіційного розгортання наземних військ. Але в динаміці нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну", - цитує Макрона dpa.

За його словами, поведінка Росії стає все агресивнішою як політично, так і на полі бою в Україні. "Ми переконані, що поразка Росії необхідна для безпеки і стабільності в Європі", - сказав Макрон.

Він зауважив, що розгортання союзницьких військ в Україні зараз виключають ті, хто на початку повномасштабної війни виключав постачання українським Збройним силам танків і ракет більшої дальності, тоді як тепер уже йдеться про посилення та пришвидшення їхньої передачі. "Тому все можливо, якщо це допоможе нам досягти нашої мети", - цитує Макрона AFP.

Фіцо: Кілька країн можуть відправити війська в Україну

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що окремі західні країни розглядають можливість відправки своїх солдатів "на територію України на основі двосторонніх угод".

За його словами, йдеться про "кілька країн-членів НАТО і ЄС". При цьому Фіцо, який є противником військової допомоги Україні, не уточнив, що це за країни, пославшись на "конфіденційну інформацію".

Після зустрічі в Парижі прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який є головним претендентом на посаду наступного генерального секретаря НАТО, сказав журналістам, що питання відправки військ в Україну не було в центрі уваги переговорів.

Представник Білого дому повідомив Reuters, що США не планують відправляти війська в Україну.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Франція
 

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