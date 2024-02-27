Фінансові новини
- |
- 27.02.24
- |
- 11:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нідерланди передали ЗСУ радіолокаційні станції VERA-NG, які можуть супроводжувати до 200 цілей на відстані до 400 км
08:53 27.02.2024 |
Нідерланди у 2023 році повідомили, що куплять для України радіолокаційні станції VERA-NG. Схоже, вони вже в Україні.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Kasja Ollongren) опублікувала список переданої техніки Україні, в якому вказані радари.
Виробництвом VERA-NG займається компанія ERA. Одна система складається з трьох приймачів сигналів випромінювання з 360-градусним охопленням азимута. Такий радар здатний виявляти повітряні, наземні та морські цілі. Дальність роботи становить до 400 км, а точність - до 20 метрів. Заявлений діапазон робочих частот від 88 МГц до 18 ГГц. VERA-NG здатний супроводжувати одночасно до 200 цілей. РЛС працює за будь-яких погодних умов.
До речі, загалом Нідерланди мали передати Україні 4 таких радіолокаційних станцій на суму 150 000 000 євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
ТОП-НОВИНИ
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
|Україна підписала безпекову угоду з Канадою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Топчиновник Укртрансбезпеки «заробляв» на перевізниках по 50 000 грн на день – ДБР
|Україна стала повноправним учасником ініціативи Federated Mission Networking
|Дуда розповів, про що, окрім зброї, домовлялись союзники України в Парижі
|Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Макрон не виключив розгортання наземних військ в Україні
Бізнес
|Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях
|Лондонський метрополітен використовує штучний інтелект для боротьби зі злочинністю
|Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого
|Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei
|Міністр оборони Франції розповів про погрози РФ збивати французькі патрульні літаки
|Перший пацієнт Neuralink може керувати комп’ютерною мишею за допомогою мислення
|Apple оновить свій месенджер, щоб запобігти квантовим зламам