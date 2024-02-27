Нідерланди передали ЗСУ радіолокаційні станції VERA-NG, які можуть супроводжувати до 200 цілей на відстані до 400 км

Нідерланди у 2023 році повідомили, що куплять для України радіолокаційні станції VERA-NG. Схоже, вони вже в Україні.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Kasja Ollongren) опублікувала список переданої техніки Україні, в якому вказані радари.

Виробництвом VERA-NG займається компанія ERA. Одна система складається з трьох приймачів сигналів випромінювання з 360-градусним охопленням азимута. Такий радар здатний виявляти повітряні, наземні та морські цілі. Дальність роботи становить до 400 км, а точність - до 20 метрів. Заявлений діапазон робочих частот від 88 МГц до 18 ГГц. VERA-NG здатний супроводжувати одночасно до 200 цілей. РЛС працює за будь-яких погодних умов.

До речі, загалом Нідерланди мали передати Україні 4 таких радіолокаційних станцій на суму 150 000 000 євро.