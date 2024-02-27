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Україна та Норвегія почали домовлятись про безпекову угоду
23:51 26.02.2024 |
Представники України та Норвегії 26 лютого почали переговори про укладання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповіли в Офісі президента.
Українську делегацію на переговорах очолив заступник голови ОП Ігор Жовква, а норвезьку - спеціальний представник Міністерства закордонних справ Норвегії з питань України Крістіан Сісе.
Зазначається, що сторони обговорили "основні структурні елементи та блоки майбутньої угоди", а також узгодили графік подальшої роботи.
"Норвегія - наш ключовий партнер у Північній Європі, один із лідерів коаліції бойових літаків, що підтримує Україну із самого початку повномасштабного вторгнення. Тому важливо, що сьогодні ми розпочали процес із формалізації безпекових зобов'язань наших держав", - додав Жовква.
Лідери України та Норвегії домовились почати переговори щодо "гарантій безпеки" ще у жовтні 2023 року.
Раніше в лютому прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що очікує підписання двосторонньої угоди з Україною через кілька тижнів.
На сьогодні безпекові угоди Україна вже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією та Канадою.
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