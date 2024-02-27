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АНАЛІТИКА

Шольц пояснив, чому відмовляє в постачанні Taurus Україні

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив категорично проти постачання крилатих ракет Taurus Україні, посилаючись на ризик втягування своєї країни у війну.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

"Німеччина є найбільшим військовим постачальником України в Європі. Це так і залишається. Але зрозуміло одне: ми не станемо стороною війни - ні прямо, ні опосередковано. Цими двома принципами я керуюся у всіх своїх рішеннях", - зазначив він.

Як повідомляє Focus, у спілкуванні з журналістами він вказав, що Берлін "не повинен пов'язувати себе... з цілями, яких досягає ця система".

"Ця ясність необхідна. Я здивований, що деяких людей це навіть не зачіпає, що вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, призвести до своєрідного втягування у війну", - наголосив Шольц.

За його словами, чого не вистачає Україні, так це боєприпасів. Він додав, що його "дуже дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дебатами про цю систему (Taurus)".

"Це дуже далекобійна зброя. І те, що роблять (постачанням крилатих ракет) британці і французи з точки зору контролю над цілями та супровідного контролю над цілями, не може бути зроблено Німеччиною. Це знає кожен, хто мав справу з цією системою", - заявив Шольц.
 

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