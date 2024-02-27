Суд арештував екснардепа Пашинського із заставою понад 270 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього народного депутата, голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергія Пашинського у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розміір 272,5 млн грн.

Відповідне рішення ухвалила суддя Наталя Мовчан, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Застосувати до підозрюваного Пашинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання під вартою визначити до 25 квітня 2024 року. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 90 тис. прожиткових мінімумів, що становить 272 млн 520 тис. грн", - заявила суддя.

Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили обрати запобіжний захід для Пашинського у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі майже 300 млн грн.

12 лютого СБУ та НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру Сергію Тищенку та чотирьом спільникам у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн арештованих державою "нафтопродуктів Курченка".

За версією слідства, група компаній "СЄПЕК" Сергія Курченка ввозила в Україну нафтопродукти за схемою обірваного транзиту, щоб не сплачувати податки. Ці нафтопродукти зберігалися на Одеському НПЗ, в цистернах в Одесі, Херсонській нафтоперевалці і на нафтобазі в Василькові Київської області. Вони були арештовані за рішенням суду у 2014 році.

Слідство вважає, що у Тищенка виник умисел на заволодіння цими нафтопродуктами Курченка, для чого він вступив у змову з Сергієм Пашинським, який на той час виконував обов'язки голови Адміністрації президента. Зрештою, за рішенням суду арештовані нафтопродукти передали держпідприємству "Укртранснафтопродукт", яке продало їх фірмі "Укройлпродукт" з групи компаній "Фактор", яку контролював Тищенко.

За версією слідства, паливо продали "Укройлпродукту" за заниженою вартістю, а отримані кошти нібито вивели через ТОВ "Ітанік стронг", ТОВ "Трейд інвест компані" та інші компанії, підконтрольні Тищенку.

При цьому держпідприємство "Укртранснафтопродукт" мало рахунок у банку "Фортуна", який належав матері Тищенка. Саме через цей рахунок була здійснена оплата за нафтопродукти, яку потім нібито вивели на підконтрольні Тищенку структури, вважають прокурори. Сам банк у подальшому був ліквідований. Таким чином, дії Тищенка та інших підозрюваних завдали державі понад 967 млн грн шкоди, вважає слідство.

При цьому держпідприємство "Укртранснафтопродукт" визнавало, що мало на рахунках у банку "Фортуна" щонайменше 162,9 млн грн, які втратило внаслідок визнання його неплатоспроможним.

Сам Пашинський висунуті правоохоронцями звинувачення відкидає. Він припустив, що підозра у справі 10-річної давності може бути пов'язана з тиском на "Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України", яку він очолює.