Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд арештував екснардепа Пашинського із заставою понад 270 мільйонів

16:45 26.02.2024 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього народного депутата, голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергія Пашинського у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розміір 272,5 млн грн.

Відповідне рішення ухвалила суддя Наталя Мовчан, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Застосувати до підозрюваного Пашинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання під вартою визначити до 25 квітня 2024 року. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 90 тис. прожиткових мінімумів, що становить 272 млн 520 тис. грн", - заявила суддя.

Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили обрати запобіжний захід для Пашинського у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі майже 300 млн грн.

12 лютого СБУ та НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру Сергію Тищенку та чотирьом спільникам у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн арештованих державою "нафтопродуктів Курченка".

За версією слідства, група компаній "СЄПЕК" Сергія Курченка ввозила в Україну нафтопродукти за схемою обірваного транзиту, щоб не сплачувати податки. Ці нафтопродукти зберігалися на Одеському НПЗ, в цистернах в Одесі, Херсонській нафтоперевалці і на нафтобазі в Василькові Київської області. Вони були арештовані за рішенням суду у 2014 році.

Слідство вважає, що у Тищенка виник умисел на заволодіння цими нафтопродуктами Курченка, для чого він вступив у змову з Сергієм Пашинським, який на той час виконував обов'язки голови Адміністрації президента. Зрештою, за рішенням суду арештовані нафтопродукти передали держпідприємству "Укртранснафтопродукт", яке продало їх фірмі "Укройлпродукт" з групи компаній "Фактор", яку контролював Тищенко.

За версією слідства, паливо продали "Укройлпродукту" за заниженою вартістю, а отримані кошти нібито вивели через ТОВ "Ітанік стронг", ТОВ "Трейд інвест компані" та інші компанії, підконтрольні Тищенку.

При цьому держпідприємство "Укртранснафтопродукт" мало рахунок у банку "Фортуна", який належав матері Тищенка. Саме через цей рахунок була здійснена оплата за нафтопродукти, яку потім нібито вивели на підконтрольні Тищенку структури, вважають прокурори. Сам банк у подальшому був ліквідований. Таким чином, дії Тищенка та інших підозрюваних завдали державі понад 967 млн грн шкоди, вважає слідство.

При цьому держпідприємство "Укртранснафтопродукт" визнавало, що мало на рахунках у банку "Фортуна" щонайменше 162,9 млн грн, які втратило внаслідок визнання його неплатоспроможним.

Сам Пашинський висунуті правоохоронцями звинувачення відкидає. Він припустив, що підозра у справі 10-річної давності може бути пов'язана з тиском на "Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України", яку він очолює.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3361
  0,0166
 0,04
EUR
 1
 41,5985
  0,0357
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1179  0,07 0,18 38,6461  0,09 0,23
EUR 41,2750  0,05 0,13 42,0411  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,24 0,62 38,2550  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес