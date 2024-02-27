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У 2022 році найбільше декларацій із криптоактивами в Україні подали в Нацполіції та прокуратурі
13:40 26.02.2024 |
Серед усіх українських чиновників найбільше власників криптовалют виявилося серед Національної поліції та прокуратури. З 1428 декларацій за 2022 рік, у яких фігурують віртуальні активи, на ці два відомства припадає 321, повідомляє Опендатабот.
Частка чиновників із Нацполіції в загальному заліку становить 12%, прокуратури - 10,5%, міськрад - 7,6%, облрад - 4%, райрад - 2,6%.
За регіонами в лідерах Дніпропетровська та Одеська області - по 72 декларації. На третьому місці Харківська - 64. Найменше в Тернопільській і Чернівецькій областях - 10 і 11 відповідно.
Серед криптоактивів найбільшим попитом серед чиновників у 2022 році користувався біткоїн (BTC). Його вказали в 648 із 1428 декларацій.
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