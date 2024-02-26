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Передача 16-ї партії гуманітарної допомоги з Індії в Україну
11:01 26.02.2024 |
Посол Шрі Харш Кумар Джайн передав 16-ту партію гуманітарної допомоги з Індії, до складу якої увійшло діагностичне медичне обладнання, зокрема, портативний рентгенівський апарат, флюорограф C-Arm, електрогідравлічний операційний стіл, кольоровий допплерівський ультразвуковий апарат, мультипараметр Slim - 50 тощо.
Допомога була надана "Сумській обласній клінічній лікарні" та "Лікарні Кролевецької міської ради" на прохання Міністерства охорони здоров'я України.
Виступаючи з цієї нагоди, Посол зазначив, що Індія надає першочергового значення наданню гуманітарної допомоги народу України у цей складний час, дотримуючись людиноцентричного підходу Уряду Індії, що є центральним принципом національних переконань та цінностей Індії, яка сприймає весь світ як одну сім'ю.
Він підтвердив зобов'язання Уряду Індії продовжувати надавати гуманітарну підтримку народу України, про що повідомив Прем'єр-міністр Індії Шрі Нарендра Моді Президенту України Володимиру Зеленському під час їхньої зустрічі в Хіросімі у травні 2023 року.
Уряд Індії раніше надав 15 партій гуманітарної допомоги Україні та країнам-сусідам, а також фінансову допомогу Київській гімназії східних мов № 1 для реалізації проекту реконструкції, перепланування та ремонту деяких приміщень та Асоціації "Україна-Індія" для реалізації програми, спрямованої на відновлення психологічного здоров'я молоді та дітей.
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