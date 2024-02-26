Половина німців проти передачі Taurus Україні, за – лише 35%

У Німеччині 49% респондентів останнього опитування виступають проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом INSA для газети Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

Більшість опитаних німців - 49% - висловилися проти постачання Україні ракет великої дальності Taurus.

16% респондентів утрималися, тоді як підтримали таку ідею 35% із 1003 респондентів.

Між тим, у порівнянні з січнем побільшало німців, які вважають, що європейські країни мають наростити постачання зброї та боєприпасів для України.

Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.