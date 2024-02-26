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АНАЛІТИКА

Україна отримає переговорну рамку для вступу в ЄС у березні - фон дер Ляєн

 

Європейський Cоюз надасть загальну рамку для переговорів щодо вступу України в ЄС у середині березня, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Києві в суботу, 24 лютого.

"Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи і великий графік, і я вас заохочую виконати рекомендації Єврокомісії. З нашого боку ми надамо в середині березня загальну рамку для переговорів", - сказала вона на пресконференції. Раніше повідомлялося, що переговорна база з'явиться лише влітку.

Фон дер Ляєн також повідомила у Києві, що в березні Україна отримає перший транш у 4,5 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility, що передбачає надання 50 мільярдів євро протягом чотирьох років.

Крім того, вона пообіцяла за три тижні презентувати стратегію оборонної промисловості, яка передбачатиме інтеграцію України в оборонні програми Євросоюзу. В рамках співпраці ЄС відкриє в Києві офіс оборонних інновацій.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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