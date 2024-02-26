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Україна отримає переговорну рамку для вступу в ЄС у березні - фон дер Ляєн
08:55 26.02.2024 |
Європейський Cоюз надасть загальну рамку для переговорів щодо вступу України в ЄС у середині березня, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Києві в суботу, 24 лютого.
"Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи і великий графік, і я вас заохочую виконати рекомендації Єврокомісії. З нашого боку ми надамо в середині березня загальну рамку для переговорів", - сказала вона на пресконференції. Раніше повідомлялося, що переговорна база з'явиться лише влітку.
Фон дер Ляєн також повідомила у Києві, що в березні Україна отримає перший транш у 4,5 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility, що передбачає надання 50 мільярдів євро протягом чотирьох років.
Крім того, вона пообіцяла за три тижні презентувати стратегію оборонної промисловості, яка передбачатиме інтеграцію України в оборонні програми Євросоюзу. В рамках співпраці ЄС відкриє в Києві офіс оборонних інновацій.
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