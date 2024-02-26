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АНАЛІТИКА

Кулеба: ЄС до кінця березня планує поставити Україні майже 170 тис. артилерійських снарядів

 

Європейський Союз (ЄС) до кінця березня планує поставити Україні майже 170 тис. артилерійських снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"ЄС ухвалив історичні рішення щодо надання зброї Україні, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України до ЄС та підтримки Формули миру президента України Володимира Зеленського. Попереду ще багато поліпшень і рішень, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їхнє якнайшвидше ухвалення", - написав він у соціальній мережі Х у суботу.

Як зазначив Кулеба, "артилерійські снаряди - абсолютний пріоритет на цей момент. До кінця березня ЄС планує поставити Україні майже 170 000 снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок".

Він також наголосив, що під час сьогоднішньої телефонної розмови Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель "підтвердив цілковиту солідарність ЄС з Україною. Я подякував йому за особисте керівництво та підтримку протягом останніх двох років".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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