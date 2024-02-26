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АНАЛІТИКА

У НАТО запевнили, що Україна стане членом Альянсу

 

У другу річницю повномасштабної війни Росії проти України генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу. "Україна вступить до НАТО. Питання не в тому, чи так, а в тому - коли", - наголосив Столтенберг у суботу, 24 лютого, у відеозверненні.

"Поки ми готуємо її до цього дня, НАТО продовжуватиме підтримувати Україну", - наголосив генсек Альянсу у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він додав, що мета Володимира Путіна - домінувати в Україні - не змінилася. "Російський президент розпочав цю війну, щоб зачинити Україні двері до НАТО і відмовити їй у праві обирати свій власний шлях. Однак він домігся протилежного", - зазначив Столтенберг.

Члени НАТО також наголосили, що "майбутнє України - в Альянсі". Триває тісна співпраця з метою подальшої інтеграції України в НАТО відповідно до рішень саміту НАТО у Вільнюсі, йдеться у заяві Ради Україна-НАТО, опублікованій 24 лютого.

"Росія несе повну відповідальність за цю війну, яка є кричущим порушенням міжнародного права, у тому числі і Статуту ООН. Ми не визнаємо незаконні та протиправні анексії Росією, також Криму, і ніколи їх не визнаємо", - запевнили в Альянсі. Члени НАТО рішуче налаштовані підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги України, ідеться у заяві.

24 лютого 2022 року Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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