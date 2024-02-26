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Британія виділить $310 млн на боєприпаси для України
08:29 26.02.2024 |
Уряд Великої Британії вирішив для збільшення артилерійських резервів Збройних сил України витратити протягом наступного року на закупівлю та активізацію ланцюжків поставок для виробництва снарядів 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.
У заяві зазначається, що новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які "є критично важливими для ведення війни".
В Лондоні вказали на те, що Сили оборони України були "особливо відзначені" завдяки високоефективному використанню своєї артилерії для ведення контрбатарейного вогню - використовуючи безпілотники та радіолокаційні системи, надані Британією, для швидкого виявлення місць розташування російської артилерії та завданні ударів у відповідь для її знищення.
"Сьогоднішнє оголошення про 245 мільйонів фунтів стерлінгів відбувається рівно через два роки після того, як Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну - артилерія виявилася критичною для успіхів України на полі бою, постійно завдаючи шкоди російським силам та не даючи їм здійснити значні прориви", - йдеться в релізі.
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