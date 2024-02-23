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Нідерланди анонсували підписання безпекової угоди з Україною
18:09 23.02.2024 |
Нідерланди і Україна мають намір підписати безпекову угоду, терміном на 10 років.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Нідерландів.
Угода засвідчить зобов'язання уряду Нідерландів надавати постійну підтримку Україні у сферах безпеки, реконструкції та правосуддя, зазначили у МЗС.
Крім того, відповідно до угоди, Нідерланди допоможуть Україні захистити себе від Росії та досягти подальшої інтеграції в ЄС і НАТО.
"Наша власна безпека тісно пов'язана з безпекою України. Ми не можемо дозволити собі ні на день забути, що відважна боротьба українців - це також і наша справа. Україна повинна мати можливість розраховувати на нашу підтримку не лише зараз, але й у довгостроковій перспективі", - заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот.
За її словами, угода стане потужним сигналом для Росії, яка сподівається, що західна підтримка України з часом припиниться.
Згідно з повідомленням МЗС, угода домовленості про військову підтримку в середньостроковій і довгостроковій перспективі, співпрацю в оборонній промисловості, підвищення стійкості України до загроз, зокрема, у кіберсфері, а також поліпшення оперативної сумісності між українською армією і військами НАТО.
Угода також охоплює відновлення та реконструкцію України, протидію гібридним загрозам, встановлення справедливості заради всіх жертв війни, а також продовження санкційного тиску на РФ.
Офіційне підписання угоди відбудеться найближчим часом, додали у відомстві.
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