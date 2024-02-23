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АНАЛІТИКА

Євросоюз терміново шукає $1,5 мільярда для закупівлі снарядів для України, – FT

 

Країни-члени Європейського Союзу поспішають зібрати $1,5 млрд у вигляді екстреного фінансування, щоб закупити для України артилерійські снаряди за межами блоку.

Як пише Financial Times, ініціативу очолює Чехія, щоб компенсувати безвихідну ситуацію в Конгресі з американською допомогою та затримки у виробництві в Європі, передає Forbes.

Прага взяла на себе ініціативу, оскільки столиці не можуть домовитися про розширення основного механізму військової підтримки ЄС для Києва - Європейського фонду миру.

Обізнані чиновники заявляють, що країна потребує, щоб її європейські партнери допомогли надати $1,5 млрд для фінансування закупівель боєприпасів, які організує Прага. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у понеділок колегам із ЄС, що цього року Україні необхідно 2,5 млн артилерійських снарядів, але блок відправив лише 400 тисяч. Він просив швидко знайти рішення.

Президент Чехії Петр Павел повідомив делегатам Мюнхенської конференції з безпеки минулими вихідними, що Прага виявила у неназваної країни за межами ЄС "пів мільйона снарядів калібру 155-мм і ще 300 тис. снарядів калібру 122-мм, які можна доставити протягом кількох тижнів, якщо зможемо швидко знайти фінансування для цього".

Деякі члени ЄС вже зробили свій внесок, кажуть джерела.

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що очолювана ним палата Конгресу не схвалить прийнятий Сенатом законопроєкт, який передбачає виділення військової та фінансової допомоги Україні на загальну суму $60 мільярдів, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

Перед цим Сенат Конгресу США ухвалив законопроєкт про додаткові оборонні витрати на $95 млрд, куди, зокрема, входять майже $60 млрд для України і приблизно $14 млрд для Ізраїлю.

Тепер документ надходить на розгляд Палати представників, але у ніч на 13 лютого Джонсон попередив, що може навіть не винести на розгляд підготовлений Сенатом законопроєкт.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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